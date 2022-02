Distrutto dai russi l’aereo più grande del mondo in aeroporto vicino Kiev

Il colossale Antonov AN-225 era a terra nella base di Hostomel ed è stato distrutto dai russi durante un attacco: addio all’aereo più grande del mondo

Sarebbe stato distrutto dai russi l’aereo più grande del mondo dopo un attacco all’aeroporto vicino Kiev dove era in sosta a terra. Il gigantesco Antonov “Mriya” era nello scalo bombardato dalle truppe della Federazione Russa e i danni inflitti all’intera struttura lascerebbero presagire se non la distruzione totale quanto meno danneggiamenti serissimi al velivolo cargo orgoglio dell’Ucraina.

Distrutto l’aereo più grande del mondo, addio a Mriya

Si tratta, come comunicato dalla Cnn, di un Antonov AN-225, tecnicamente l’aereo cargo più grande del mondo. Il velivolo era stato chiamato “Mriya”, in ucraino “sogno”. A dare la notizia della distruzione era stato lo stesso ministro degli Esteri ucraino Dmtro Kuleba, tuttavia Open correttamente osserva che sulla distruzione non sono ancora arrivare conferme terze. Un tweet della compagnia che gestisce l’Antonov ha spiegato che non è ancora possibile verificare le condizioni tecniche del velivolo.

La Russia lo ricostruirà per 3 miliardi di dollari

Dal canto suo la società statale ucraina Ukroboronprom, proprietaria di Antonov, ha diffuso una nota. Nel documento si spiega che si, l’aereo è andato distrutto, tuttavia sarà ricostruito a spese della Russia per un costo stimato in 3 miliardi di dollari. Le immagini satellitari di Maxar Technologies offrono l’immagine di vasti danni agli hangar ed alle piste della base di Hostomel, esattamente dove Mriya era dislocato a terra.