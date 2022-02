Guerra in Ucraina, il bilancio attuale delle vittime e il sito che ne tiene il conto

Gli attacchi della Russia nei confronti dell'Ucraina proseguono e il numero delle vittime sale: gli Affari Interni ucraini creano un sito per contarli

Gli attacchi della Russia nei confronti dell’Ucraina proseguono e il numero delle vittime sale: gli Affari Interni ucraini creano un sito per contarli.

Guerra in Ucraina, il numero delle vittime fra i soldati russi

A riferire il numero di soldati russi morti dal primo giorno degli attacchi è il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Malyar.

Il numero si aggira attorno alle 4 mila e 300 unità. Dall’altra parte, Mosca, continua a non diffondere alcun tipo di notizia e aggiornamento. Non esistono per ora stime attendibili di terze parti. La rivista inglese ‘Economist‘ ha spiegato però che, nonostante l’inferiorità numerica delle forze armate: “L’Ucraina ha inflitto più vittime in 24 ore di quante la Russia abbia subito in otto anni di impegni in Siria.”

Ucraina, il sito che tiene il conto dei soldati uccisi o fatti prigionieri

Nel frattempo, il Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina ha aperto un sito apposito per permettere ai russi, nonostante le varie limitazioni a internet imposte da Putin, di scoprire se i loro parenti o amici militari sono stati uccisi o si trovano in prigionia all’interno dei confini ucraini. Il sito, che ha un intento in primis propagandistico, contiene immagini molto crude e video in cui parlano direttamente i soldati russi.