Guerra in Ucraina, gli hacker di Anonymous inviano un messaggio a Putin

Il noto collettivo Anonymous ha inviato un videomessaggio al presidente russo Putin in cui viene spiegata la loro posizione in merito alla guerra in Ucraina.

Guerra in Ucraina, il videomessaggio di Anonymous

Anonymous è un famosissimo gruppo internazionale di hacker e attivisti che da anni ormai imperversa sul web.

Il collettivo ha deciso di diffondere online un videomessaggio di circa tre minuti, indirizzato a Vladimir Putin. Anonymous rivendica una serie di attacchi effettuati ai danni della rete propagandistica russa e di molti siti del Governo moscovita, nell’operazione di hackeraggio denominata ‘OpRussia‘.

Il contenuto del video e la posizione del gruppo hacker

Gli hacker si sono quindi schierati dalla parte del popolo ucraino. Secondo quello che si apprende dal video, dal momento dell’attacco Putin avrebbe iniziato a censurare Facebook e Twitter in Russia.

Il collettivo suggerisce quindi ai cittadini russi di utilizzare la rete Tor o una Virtual Private Network per aggirare il provvedimento. Il messaggio è rivolto anche a tutti i soldati russi, a cui viene chiesto di deporre le armi perché: “I crimini e le azioni folli del dittatore Vladimir Putin”, non devono essere anche loro.