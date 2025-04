Il contesto della nuova ordinanza

Montecchio Maggiore, un comune di circa 23mila abitanti in provincia di Vicenza, ha recentemente attirato l’attenzione per una decisione controversa presa dal sindaco. Con un’ordinanza che ha fatto discutere, è stato vietato il gioco del calcio negli spazi pubblici, inclusi i piazzali antistanti chiese e municipi. Questa misura, che prevede sanzioni fino a 500 euro per chi trasgredisce, ha sollevato un acceso dibattito tra i cittadini e i sostenitori dello sport.

Le motivazioni dietro il divieto

Il sindaco ha giustificato la sua decisione con la necessità di mantenere l’ordine pubblico e il decoro urbano. Secondo l’amministrazione, le partite di calcio in spazi non attrezzati possono portare a situazioni di disagio, come rumori e comportamenti inappropriati, che disturbano la quiete dei residenti. Inoltre, si sottolinea che il sagrato non è un luogo adatto per attività sportive, ma piuttosto un’area di rispetto e contemplazione.

Le reazioni della comunità

La reazione dei cittadini è stata variegata. Da un lato, alcuni applaudono l’iniziativa, ritenendo che sia fondamentale preservare la tranquillità degli spazi pubblici. Dall’altro, molti giovani e famiglie si sentono limitati nella loro libertà di divertirsi e praticare sport all’aperto. Alcuni genitori hanno espresso preoccupazione per la mancanza di spazi adeguati dove i bambini possano giocare liberamente, evidenziando che il divieto potrebbe portare a una diminuzione delle opportunità di socializzazione e attività fisica per i più giovani.

Possibili alternative e soluzioni

In risposta alle preoccupazioni espresse dalla comunità, alcuni cittadini hanno suggerito di creare aree dedicate al gioco del calcio, attrezzate e sicure, dove i ragazzi possano praticare sport senza infrangere le regole. Questa proposta potrebbe rappresentare un compromesso tra la necessità di mantenere l’ordine pubblico e il desiderio di promuovere l’attività fisica tra i giovani. Inoltre, si potrebbe considerare l’idea di organizzare eventi sportivi ufficiali in spazi pubblici, con la supervisione delle autorità locali, per garantire che il divertimento avvenga in modo ordinato e rispettoso.