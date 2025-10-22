Divieto delle importazioni energetiche russe: il Parlamento europeo avanza

Recentemente, il Parlamento europeo ha intrapreso un’importante iniziativa per vietare le importazioni di gas e petrolio russi. Questa decisione è stata presa in risposta all’uso strumentale delle forniture energetiche da parte della Russia, un fenomeno che ha suscitato preoccupazioni in tutta l’Unione Europea. Le commissioni competenti, quella per l’industria, la ricerca e l’energia, insieme a quella per il commercio internazionale, hanno approvato un progetto di legge che mira a tutelare gli interessi dell’Unione.

Dettagli del divieto di importazione

Il nuovo regolamento stabilisce che, a partire dal 1° gennaio , tutte le importazioni di gas naturale dalla Russia, sia tramite gasdotto che sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL), saranno vietate. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni limitate per contratti a breve e lungo termine, purché questi siano stati stipulati prima del 17 e non subiscano modifiche. Questo approccio consente di affrontare la questione in modo graduale, evitando interruzioni brusche nei rifornimenti energetici.

Meccanismi di attuazione

Con l’introduzione di queste normative, gli operatori del settore energetico possono invocare la forza maggiore per annullare i contratti di importazione di gas russo. Questo aspetto è fondamentale, poiché il divieto di ulteriori importazioni è considerato un atto sovrano, al di fuori della loro portata di controllo. Inoltre, il divieto di stoccaggio temporaneo di gas naturale russo negli impianti dell’UE entra in vigore anch’esso dal 1° gennaio .

Vietare anche il petrolio russo

La legislazione proposta non si limita al gas, ma si estende anche al petrolio russo. A partire dalla stessa data, tutte le importazioni di petrolio, inclusi i prodotti derivati dal greggio russo, saranno vietate. Anche in questo caso, sarà necessaria un’autorizzazione doganale preventiva e la verifica dell’origine delle importazioni. Questa misura si prefigge di ridurre il rischio di elusione delle normative attraverso pratiche come la ri-etichettatura delle merci o il transito attraverso paesi terzi.

Controlli e sanzioni

Per garantire che le nuove normative vengano rispettate, il Parlamento europeo ha previsto controlli rigorosi. Gli operatori dovranno fornire prove dettagliate riguardanti il paese di origine del gas prima dell’importazione o dello stoccaggio. Inoltre, sono state introdotte sanzioni per le violazioni del regolamento, rafforzando la capacità dell’Unione di mantenere la propria sicurezza energetica.

Reazioni e impatti futuri

La reazione dei membri del Parlamento è stata in gran parte favorevole. Ville Niinistö, eurodeputato responsabile della commissione per l’industria, ha espresso soddisfazione per la forte posizione assunta dalle commissioni. «Questo divieto rappresenta un passo importante per l’Unione europea e un cambiamento significativo nella nostra politica energetica», ha affermato. L’eurodeputata Inese Vaidere ha sottolineato come il sostegno quasi unanime conferisca un mandato solido per proseguire i negoziati con il Consiglio europeo.

Questa legislazione, che arriva a seguito della crescente militarizzazione delle forniture energetiche da parte della Russia, segna un momento cruciale per l’Unione Europea. L’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, in particolare dopo l’invasione dell’Ucraina, ha reso necessaria una risposta decisa. L’Unione Europea si sta preparando a un futuro in cui la dipendenza da fonti energetiche inaffidabili deve essere ridotta, promuovendo al contempo la propria sicurezza e indipendenza energetica.