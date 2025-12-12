Divieto delle Ronde di Forza Nuova a Roma: Cosa Significa per la Sicurezza Cittadina

Un’importante decisione è stata presa dalla Questura di Roma riguardo all’iniziativa di Forza Nuova, il movimento neofascista, che aveva programmato un incontro chiamato ‘passeggiata della sicurezza’ nel Parco Giordano Sangalli. Questo evento, previsto per il 6 dicembre, è stato bloccato a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica.

Il provvedimento, firmato dal questore Roberto Massucci, sottolinea che la comunicazione riguardante l’evento è stata considerata irregolare, poiché è stata inviata solo poche ore dopo la pubblicazione della locandina sui social media.

Questo ritardo ha sollevato dubbi sulla vera intenzione dell’iniziativa, che sembrava mirare più a un’azione di proselitismo per attrarre nuovi membri al movimento piuttosto che a una semplice manifestazione di sicurezza.

Il divieto della manifestazione itinerante

Il divieto è stato notificato ai rappresentanti di Forza Nuova, i quali avevano programmato di incontrarsi alle 18 per discutere della sicurezza nel quartiere di Tor Pignattara, un’area segnata da problematiche sociali e di sicurezza. Tuttavia, la Questura ha evidenziato che la manifestazione non rispettava le tempistiche necessarie per una corretta comunicazione, rendendola non conforme al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Rischi di conflitto con altre manifestazioni

Un ulteriore fattore che ha portato al divieto è stato il rischio di conflitti con altre manifestazioni già programmate. Infatti, la Rete antifascista di Roma Est aveva convocato un contro presidio per la stessa data e nello stesso luogo, evidenziando così la possibilità di scontri tra gruppi ideologicamente opposti. Le autorità hanno ritenuto che la sovrapposizione di queste due iniziative potesse generare fondati rischi per l’ordine pubblico.

Reazioni e sviluppi futuri

La risposta di Forza Nuova a questo divieto non si è fatta attendere. Nonostante l’interdizione, il movimento ha annunciato la volontà di spostare l’incontro in un’altra zona del quartiere, mostrando determinazione nel voler continuare a farsi sentire. La locandina originariamente diffusa presentava un giovane vestito di nero, con l’invito a ‘arruolarsi’ per la sicurezza della capitale, un chiaro segnale della loro intenzione di mobilitarsi in risposta a situazioni che considerano pericolose.

Il contesto sociale di Tor Pignattara

La decisione della Questura si inserisce in un contesto di crescente tensione sociale. Tor Pignattara, un’area con una forte presenza di comunità diverse e una storia di solidarietà interculturale, sta affrontando sfide legate alla sicurezza e alla coesione sociale. Le iniziative di Forza Nuova, che si basano su una retorica di paura e insicurezza, sono percepite da molti come un tentativo di sfruttare queste problematiche per alimentare divisioni.

Il divieto imposto dalla Questura di Roma alle ronde di Forza Nuova non è solo una questione di ordine pubblico, ma evidenzia anche le tensioni più ampie che caratterizzano la società contemporanea. Le autorità hanno chiaramente indicato che il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica devono essere prioritari, mentre le reazioni delle diverse fazioni continueranno a delineare il panorama politico e sociale della capitale.