Il caso di Alessandro Basciano

Il Tribunale del Riesame di Milano ha emesso una decisione significativa riguardo ad Alessandro Basciano, imponendo un divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla sua ex fidanzata, Sophie Codegoni, e dalla figlia Celine Blue. Questa misura è stata adottata dopo che la Procura ha presentato un ricorso, in seguito alla scarcerazione di Basciano, accusato di stalking. I giudici hanno stabilito che il deejay non potrà comunicare con la piccola senza la presenza della madre, una restrizione che evidenzia la gravità della situazione.

Le implicazioni legali della decisione

La decisione del tribunale non è immediatamente esecutiva, poiché Basciano ha la possibilità di ricorrere in Cassazione. Ha a disposizione 10 giorni per presentare il suo ricorso, e la Corte dovrà pronunciarsi entro 30 giorni. Se la sentenza del Tribunale del Riesame dovesse essere confermata, Basciano sarà obbligato a indossare un braccialetto elettronico, strumento che attiverebbe un allarme in caso di violazione del divieto. Qualora non fosse possibile applicare il braccialetto o se Basciano si rifiutasse di indossarlo, il provvedimento degli arresti domiciliari diventerebbe inevitabile.

Le dichiarazioni e la reazione di Basciano

Negli ultimi tempi, Basciano ha utilizzato i social media per esprimere il suo disappunto riguardo al divieto di vedere la figlia, accusando l’ex compagna di ostacolarlo. Tuttavia, le sue affermazioni sui social non hanno lo stesso peso delle evidenze legali. La situazione è complessa e la parola finale spetta ora alla Cassazione. Sophie Codegoni, dal canto suo, ha scelto di non rispondere pubblicamente alle accuse, limitandosi a interagire con le autorità competenti. Questo silenzio potrebbe essere strategico, considerando la delicatezza della questione e le possibili ripercussioni legali.

Il contesto mediatico e la difesa di Basciano

In un tentativo di difendersi, Basciano ha partecipato a un podcast condotto da Fabrizio Corona, dove ha ribadito la sua innocenza e negato di aver mai avuto comportamenti pericolosi nei confronti di Sophie. Tuttavia, la sua versione dei fatti non ha trovato riscontro pubblico da parte dell’ex fidanzata, che ha preferito mantenere un profilo basso. La situazione rimane tesa e carica di emozioni, con entrambi i protagonisti che si trovano ora a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni in un contesto legale che potrebbe cambiare drasticamente le loro vite.