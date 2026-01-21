Divieto di Fotografie durante le Sedute della Duma di Stato Russa: Cosa Devi Sapere

Da mercoledì, i fotografi non sono più autorizzati a immortalare le sedute della Duma di Stato, il parlamento russo. Questa decisione è stata presa a seguito delle lamentele da parte di alcuni legislatori, che hanno accusato i giornalisti di catturare immagini poco lusinghiere durante il loro lavoro. Le nuove misure pongono interrogativi sulla libertà di stampa e sul diritto dei cittadini di essere informati.

I fatti

Secondo quanto riportato dal quotidiano Vedomosti, solo i videomaker hanno avuto accesso a una zona riservata per le riprese, mentre i fotoreporter sono stati esclusi. Questa disposizione, non ufficialmente annunciata, potrebbe rimanere in vigore fino alle elezioni della Duma, previste per settembre. Alcuni membri del parlamento hanno espresso il loro disappunto riguardo alle immagini scattate dai giornalisti, in particolare al rientro al lavoro dopo la pausa festiva di Capodanno.

La reazione dei legislatori

Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, ha avvertito i membri del parlamento di prestare attenzione a ciò che viene discusso nella camera, poiché le loro conversazioni potrebbero essere catturate da obiettivi a lunga distanza. Durante l’apertura di una seduta, Volodin ha accusato i reporter di tentare di “spiare e ritrarre” i legislatori in una luce sfavorevole. Queste dichiarazioni evidenziano la crescente tensione tra i rappresentanti del governo e i media.

Implicazioni per la libertà di stampa

Il divieto di fotografie rappresenta un passo indietro per la libertà di stampa in Russia. I media indipendenti sono già sotto pressione a causa delle leggi restrittive e delle etichette di “agente straniero”. La Gazzetta di Mosca ha denunciato che tali misure sono tentativi diretti di silenziare il giornalismo critico. La situazione attuale solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla responsabilità del governo nei confronti dei cittadini.

Il contesto politico

Il divieto di fotografie si inserisce in un contesto politico turbolento, dove le tensioni tra governo e opposizione sono palpabili. I media, che dovrebbero fungere da controllori del potere, si trovano sempre più in una posizione difficile. Le immagini scattate durante le sedute del parlamento possono rivelare momenti significativi e scelte politiche, e privare i giornalisti di questo strumento rappresenta un attacco alla democrazia.

Il divieto di scattare fotografie durante le sedute della Duma di Stato è un segnale preoccupante per la libertà di informazione in Russia. Mentre i legislatori cercano di proteggere la loro immagine, i diritti dei giornalisti e la trasparenza pubblica rischiano di essere compromessi in modo significativo.