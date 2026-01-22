Divieto di Fotografie nella Duma Russa: Impatti e Nuove Regole per i Giornalisti

Un’importante novità si profila all’orizzonte per i giornalisti che seguono le attività della Duma di Stato russa. A partire da mercoledì, è stato imposto un divieto che ostacola la possibilità di scattare fotografie durante le sessioni del Parlamento. Questa decisione è stata motivata da lamentele da parte di alcuni membri della Duma riguardo alla pubblicazione di immagini sfavorevoli.

Secondo un rapporto del giornale d’affari Vedomosti, che cita fonti anonime all’interno dell’assemblea legislativa, solo i cameraman avranno accesso a una zona riservata per le riprese fotografiche. Resta da vedere se e quando questo divieto verrà revocato; alcune voci indicano che potrebbe permanere fino alle elezioni della Duma, previste per settembre.

Le ragioni dietro il divieto

Il divieto, ufficialmente non annunciato, è scaturito da reazioni negative di alcuni parlamentari, che si sono detti infastiditi da come i giornalisti abbiano documentato il loro ritorno al lavoro dopo le festività di Capodanno. Non è chiaro quali immagini abbiano scatenato l’indignazione, ma è noto che pubblicazioni di spicco come Kommersant utilizzano spesso foto poco lusinghiere di funzionari russi nelle loro notizie.

Le preoccupazioni dei parlamentari

Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, insieme al partito di governo Russia Unita, ha messo in guardia i parlamentari sull’importanza di evitare discussioni su argomenti delicati all’interno dell’aula, suggerendo che le loro parole possono essere catturate da telecamere a lungo raggio. Durante l’apertura di una sessione, Volodin ha accusato i giornalisti di cercare di “spiare e rappresentare” i legislatori in una luce negativa.

La sua affermazione, rivolta ai membri della stampa che accedevano alla zona riservata, ha sottolineato un clima di tensione crescente tra il governo e i media. Questo nuovo clima di sfiducia potrebbe rappresentare un passo indietro per la libertà di stampa in Russia, un tema già controverso nel contesto attuale.

Implicazioni future per la stampa russa

La decisione della Duma di limitare le attività fotografiche dei giornalisti potrebbe avere ripercussioni significative sulla percezione pubblica e sulla trasparenza delle operazioni parlamentari. Limitando le immagini che possono essere diffuse, il governo potrebbe tentare di controllare l’immagine dei suoi legislatori e ridurre il rischio di critiche pubbliche.

Un atto contro la libertà di informazione

Il rischio di una censura crescente è palpabile. Con l’applicazione di tali restrizioni, i giornalisti potrebbero trovarsi in una posizione sempre più difficile, costretti a lavorare in un ambiente di maggiore sorveglianza e limitazione. Gli esperti nel campo dei diritti umani e della libertà di stampa potrebbero guardare con preoccupazione a questi sviluppi, sottolineando l’importanza di garantire una stampa indipendente e critica per una democrazia sana.

La Duma, attraverso questa mossa, sembra voler inviare un chiaro segnale: la narrazione pubblica deve essere controllata, e ogni forma di critica o di esposizione scomoda non sarà tollerata. Resta da vedere come reagiranno i media e quale strategia adotteranno per continuare a informare il pubblico in questo nuovo contesto restrittivo.