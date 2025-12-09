Home > Cronaca > Divieto di Roblox in Russia: i Giovani Scrivono una Lettera Aperta al Cremlino

Divieto di Roblox in Russia: i Giovani Scrivono una Lettera Aperta al Cremlino

divieto di roblox in russia i giovani scrivono una lettera aperta al cremlino 1765287605

I giovani russi esprimono la loro delusione per il divieto di Roblox, manifestando il desiderio di emigrare.

di Pubblicato il

Recentemente, il divieto della piattaforma di gioco Roblox ha suscitato un acceso dibattito tra i giovani in Russia. La notizia ha lasciato molti ragazzi delusi e frustrati, portandoli a scrivere lettere al Cremlino per esprimere il loro disappunto. Le autorità russe, in particolare il Roskomnadzor, hanno deciso di bloccare l’accesso a questo popolare gioco, giustificando la loro azione con l’accusa che il contenuto della piattaforma promuova la propaganda LGBT e distribuisca materiali estremisti.

Le risposte dei giovani e le loro preoccupazioni

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha confermato che il Cremlino ha ricevuto numerose lettere da parte dei bambini in merito a questa situazione. In vista della conferenza stampa presidenziale di fine anno, i ragazzi hanno voluto far sentire la loro voce, con molti di loro che hanno espresso il desiderio di lasciare la Russia a causa di questa decisione. Peskov ha sottolineato che i bambini non parlano direttamente di lasciare il paese, ma si concentrano sul loro attaccamento al gioco.

Le cifre e le dichiarazioni delle autorità

Yekaterina Mizulina, sostenitrice della censura pro-Cremlino, ha rivelato di aver ricevuto oltre 63.000 lettere da ragazzi di età compresa tra gli otto e i sedici anni, confermando che una parte significativa di loro ha manifestato l’intenzione di emigrare. Questo è un chiaro segnale di quanto il divieto di Roblox abbia colpito la psiche dei giovani russi, i quali vedono in questo gioco una forma di espressione e libertà.

Le motivazioni del divieto e le critiche

Il Roskomnadzor ha dichiarato che la piattaforma rappresenta un rischio per i giovani, citando preoccupazioni riguardo a atti di violenza e molestie sessuali subite dai bambini mentre giocano. Hanno affermato che i giovani utenti di Roblox sarebbero stati esposti a contenuti inappropriati che potrebbero influenzare negativamente il loro sviluppo morale e spirituale.

La società che gestisce Roblox, con sede in California, ha risposto a queste accuse chiarendo che implementano misure rigorose per moderare i contenuti sulla loro piattaforma, utilizzando sia strumenti di intelligenza artificiale che recensioni umane per rimuovere contenuti exploitativi.

Il successo di Roblox tra i giovani

Nonostante le controversie, Roblox si è affermato come uno dei giochi più popolari al mondo, con circa 100 milioni di utenti attivi ogni giorno. Si stima che il 40% dei suoi utenti abbia meno di tredici anni. In Russia, il gioco è stato il più scaricato, dimostrando l’enorme interesse che ha suscitato tra i ragazzi russi.

Le conseguenze della censura

Il blocco di Roblox non ha solo suscitato proteste tra i giovani, ma ha anche sollevato preoccupazioni più ampie riguardo alla libertà di espressione e al diritto dei bambini di accedere a contenuti che considerano divertenti e stimolanti. Questo caso rappresenta una delle tante tensioni tra le autorità russe e la gioventù, che si sente sempre più oppressa da normative che limitano la loro libertà di scelta e di espressione.

Il divieto di Roblox ha aperto una finestra sulle preoccupazioni e i desideri dei ragazzi russi, i quali si sentono privati di un importante mezzo di socializzazione e creatività. Con la crescente pressione delle autorità, è fondamentale che la voce dei giovani venga ascoltata e rispettata.