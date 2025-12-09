Divieto di Roblox in Russia: i Giovani Scrivono una Lettera Aperta al Cremlino

Recentemente, il divieto della piattaforma di gioco Roblox ha suscitato un acceso dibattito tra i giovani in Russia. La notizia ha lasciato molti ragazzi delusi e frustrati, portandoli a scrivere lettere al Cremlino per esprimere il loro disappunto. Le autorità russe, in particolare il Roskomnadzor, hanno deciso di bloccare l’accesso a questo popolare gioco, giustificando la loro azione con l’accusa che il contenuto della piattaforma promuova la propaganda LGBT e distribuisca materiali estremisti.

Le risposte dei giovani e le loro preoccupazioni

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha confermato che il Cremlino ha ricevuto numerose lettere da parte dei bambini in merito a questa situazione. In vista della conferenza stampa presidenziale di fine anno, i ragazzi hanno voluto far sentire la loro voce, con molti di loro che hanno espresso il desiderio di lasciare la Russia a causa di questa decisione. Peskov ha sottolineato che i bambini non parlano direttamente di lasciare il paese, ma si concentrano sul loro attaccamento al gioco.

Le cifre e le dichiarazioni delle autorità

Yekaterina Mizulina, sostenitrice della censura pro-Cremlino, ha rivelato di aver ricevuto oltre 63.000 lettere da ragazzi di età compresa tra gli otto e i sedici anni, confermando che una parte significativa di loro ha manifestato l’intenzione di emigrare. Questo è un chiaro segnale di quanto il divieto di Roblox abbia colpito la psiche dei giovani russi, i quali vedono in questo gioco una forma di espressione e libertà.

Le motivazioni del divieto e le critiche

Il Roskomnadzor ha dichiarato che la piattaforma rappresenta un rischio per i giovani, citando preoccupazioni riguardo a atti di violenza e molestie sessuali subite dai bambini mentre giocano. Hanno affermato che i giovani utenti di Roblox sarebbero stati esposti a contenuti inappropriati che potrebbero influenzare negativamente il loro sviluppo morale e spirituale.

La società che gestisce Roblox, con sede in California, ha risposto a queste accuse chiarendo che implementano misure rigorose per moderare i contenuti sulla loro piattaforma, utilizzando sia strumenti di intelligenza artificiale che recensioni umane per rimuovere contenuti exploitativi.

Il successo di Roblox tra i giovani

Nonostante le controversie, Roblox si è affermato come uno dei giochi più popolari al mondo, con circa 100 milioni di utenti attivi ogni giorno. Si stima che il 40% dei suoi utenti abbia meno di tredici anni. In Russia, il gioco è stato il più scaricato, dimostrando l’enorme interesse che ha suscitato tra i ragazzi russi.

Le conseguenze della censura

Il blocco di Roblox non ha solo suscitato proteste tra i giovani, ma ha anche sollevato preoccupazioni più ampie riguardo alla libertà di espressione e al diritto dei bambini di accedere a contenuti che considerano divertenti e stimolanti. Questo caso rappresenta una delle tante tensioni tra le autorità russe e la gioventù, che si sente sempre più oppressa da normative che limitano la loro libertà di scelta e di espressione.

Il divieto di Roblox ha aperto una finestra sulle preoccupazioni e i desideri dei ragazzi russi, i quali si sentono privati di un importante mezzo di socializzazione e creatività. Con la crescente pressione delle autorità, è fondamentale che la voce dei giovani venga ascoltata e rispettata.