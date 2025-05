Myrta Merlino è pronta all’addio a “Pomeriggio 5”. Ma, chi prenderà il suo posto? Mediaset sta pensando a un sostituto.

Myrta Merlino, è addio a Pomeriggio 5?

Venerdì 6 giugno dovrebbe essere l’ultima puntata di “Pomeriggio 5“ condotta da Myrta Merlino che, dopo due stagioni, è pronta a lasciare la conduzione del programma. Per la conduttrice sarebbe pronto un nuovo programma su Rete 4, un programma a taglio politico e di approfondimento, più in linea quindi con il background giornalistico della Merlino.

In attesa dell”ufficialità, chi potrebbe prendere il posto di Myrta a “Pomeriggio 5″?

Pomeriggio 5: chi sostituirà Myrta Merlino

Per la versione estiva di “Pomeriggio 5″, che partirà il prossimo 9 di giugno, alla conduzione troveremo ancora Alessandra Viero, come anticipato da Candela su Dagospia. Ma, a settembre? Chi prenderà il posto di Myrta Merlino? Mediaset starebbe pensando a un sostituto ma, al momento, non ci sono indiscrezioni a riguardo. Come detto la Merlino potrebbe approdare su Rete 4, con un nuovo programma di informazione. Staremo a vedere. Intanto, fino a venerdì 6 giugno, Myrta sarà sempre al timone di “Pomeriggio 5″.