Documenti segreti a Fuori Dal Coro, appello di Mario Giordano: "Nessuno risponde"

In apertura di puntata, Mario Giordano ha chiesto che vengano date risposte sui vaccini: "Nessuno risponde alle domande importanti"

La puntata di Fuori Dal Coro, andata in onda martedì 4 aprile, si è aperta con una serie di domande relative a dei documenti segreti sui vaccini che sono stati oggetto di inchieste del programma targato Rete 4. Il giornalista e conduttore, Mario Giordano ha lanciato un appello alle istituzioni: “Stanno tutti zitti”, è quanto ha dichiarato Giordano riferendosi al ministro della Salute Schillaci, il predecessore Roberto Speranza, il presidente di ISS Brusaferro, l’ex direttore di AIFA Magrini e il presidente di AIFA, Palù.

Fuori dal Coro, Mario Giordano sui vaccini: “Nessuno risponde”

Uno dei punti di partenza della riflessione di Mario Giordano è stato un documento interno di AIFA dove l’allora direttore generale Magrini aveva detto di non pubblicare dei dati, delle informazioni importanti, perché così facendo sarebbe stato ucciso il vaccino: “Come se la preoccupazione di AIFA fosse preoccupata di salvare il vaccino e non le persone, fosse preoccupata di salvare l’azienda farmaceutica e non la nostra salute […] è una domanda che bisogna farsi”, ha osservato.

Mario Giordano: “È possibile far sparire dei dati?”

Mario Giordano ha proseguito dichiarando: “Anche i documenti che provengono dall’inchiesta di Bergamo, richiedono delle risposte. Quando nel ministero della Salute si dice che sulla pandemia si fanno dei giochi politici […] forse qualche domanda bisogna farsela…”. Ha dichiarato: “Qui c’è un grande e vergognoso silenzio”.