Fuori dal Coro, Salvini sulla Rai: "In futuro potrebbe essere gratuita"

La televisione di Stato potrebbe essere in futuro gratuita.

Lo ha dichiarato il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso del suo intervento fatto alla trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano. Tra i temi affrontati anche le polemiche che ruotano attorno al Festival di Sanremo: “Uno che mima atti sessuali non mi sembra una trasgressione o un inno alla libertà ma solo pessimo gusto”, ha dichiarato.

Fuori dal Coro, Salvini parla di un possibile futuro della Rai

Il ministro Salvini ha in particolare spiegato che la Rai potrebbe diventare gratuita come per altro già accade in altri Paesi europei: “Una cosa su cui ragionare sarà la Rai. Quanto costa agli italiani, valutare l’opportunità di togliere il canone dalla bolletta della luce, che è già abbastanza pesante, e pensare se anche in Italia, come in altri Paesi europei, la televisione pubblica non possa essere libera, gratis, senza gravare sul portafoglio dei cittadini.

Mediaset va egregiamente in onda senza chiedere un quattrino”.

Su Sanremo: “Mi auguro torni ad essere il festival della canzone”

Non ultimo ha criticato il festival di Sanremo, tanto da aver auspicato che torni ad essere il Festival della canzone: “Se hanno provato a usare Sanremo per avvantaggiare la sinistra hanno sbagliato clamorosamente, visto in Lazio e in Lombardia gli italiani hanno votato in maniera opposta a quello che auspicava Fedez”.