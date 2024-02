La famosa cantante Sylvie Vartan ha fatto un annuncio sorprendente a Mara Venier, rivelando la sua decisione di abbandonare la musica. L’artista ha scelto di condividere i dettagli della sua scelta con la conduttrice televisiva durante la prossima puntata di Domenica In.

Domenica In, Sylvie Vartan annuncerà il suo ritiro dalla mondo della musica

Dopo 13 anni di assenza dall’Italia, la cantante ha accettato l’invito di Mara Venier per dire addio alle scene. La notizia ha già suscitato grande interesse, considerando l’importanza storica della cantante nel panorama nazionale.

Sylvie Vartan, conosciuta anche come soubrette, ha espresso la volontà di ritirarsi dalla musica e farà la sua rivelazione in diretta durante l’appuntamento del 25 febbraio. L’artista, che ha origini francesi, bulgare e armene, festeggerà il suo ottantesimo compleanno il prossimo 15 agosto. Dopo il suo addio alla musica, si esibirà in alcuni concerti conclusivi a Parigi, sua città natale.

La cantante è stata una figura di rilievo in Italia, partecipando a programmi televisivi come Canzonissima e Punto e basta, oltre a condurre il suo programma, Incontro con Sylvie Vartan. Il suo ultimo invito in Italia risale al 2010, quando fu ospite nel programma I migliori anni di Carlo Conti. Sylvie Vartan è anche nota per il suo matrimonio con il cantante Johnny Hallyday dal 1965 al 1980 e successivamente per aver sposato Tony Scotti, adottando una bambina bulgara di nome Darina. La sua decisione segna la fine di un’era musicale per la rinomata artista, che ha scelto di concludere la sua carriera con una serie di concerti in patria.