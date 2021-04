Donald e Melania Trump ospiti nelle festa private: disponibili per matrimoni e compleanni

Negli Stati Uniti Donald Trump può essere l'ospite speciale per matrimoni e feste private. L'ultimo iniziativa dell'ex Presidente Usa.

Donald Trump e sua moglie Melania, arichiviata la questione legata alle proteste per la sconfitta nelle ultime presidenziali statunitensi, hanno lanciato una nuova iniziativa legata alla messa online del nuovo sito, 45office.com, che permetterà ai cittadini di avere come ospiti speciali al proprio eventi, matrimonio o compleanno proprio l’ex coppia presidenziale.

Donald Trump ospite al tuo matrimonio

“Gli utenti interessati ad avere Donald J Trump o Melania Trump come ospiti di un loro evento, sono invitati a compilare il modulo on line”, si legge nell’apposita sezione del sito dove vengono però fatte anche alcune domande in merito all’evento che si andrà a celebrare. Anzitutto viene chiesto se i media saranno presenti o se, oltre a loro, è prevista la presenza di altri ospiti d’onore. L’offerta di Trump è inoltre motlo ampia e non si limita alle ospitate, ma prevede anche la possibilità di ricevere un video saluto.

Tra i requisiti necessari affinché i due possano essere presenti vi è quello che l’evento si svolga negli Stati Uniti.

“Grazie per il vostro interesse – si legge sempre sulla piattaforma – nel ricevere un saluto da Donald J. Trump e Melania Trump per la vostra occasione speciale. Si prega di consentire fino a sei settimane per l’elaborazione della richiesta”. Un’operazione simpatia in piena regola, che permetterebbe a Trump di entrare in contatto in maniera capillare con i cittadini americani in vista di una sua eventuale ricandidatura a Presidente degli Stati Uniti nel 2024.