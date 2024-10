Donald Trump e la sua candidatura alle presidenziali statunitensi: ecco gli artisti che gli hanno vietato l’impiego delle loro opere musicali durante la campagna elettorale.

Le elezioni per il 47esimo presidente degli Stati Uniti si stanno avvicinando, con Donald Trump del partito repubblicano e Kamala Harris del partito democratico in corsa per la Casa Bianca. Entrambi stanno potenziando le loro campagne tramite vari mezzi, inclusi i social media e l'endorsement di celebrità come Taylor Swift per Harris. Diversi musicisti si sono inoltre opposti all'uso delle loro canzoni da parte della campagna di Trump.