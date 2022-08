Un vero e proprio braccio di ferro di giustizia fra il tycoon e la polizia interna: Donald Trump fa causa al governo federale per il blitz in Florida

Arriva dagli Usa la notizia per cui Donald Trump vuole far causa al governo federale per il blitz in Florida: l’Fbi gli aveva sequestrato circa 300 documenti classificati ma l’ex presidente grida all’illegalità ed alla matrice “politica” di quel raid della polizia nella sua villa a Mar-a-Lago, in Florida.

Secondo l’ex presidente che ormai sta provando a ridiventarlo per il 2024 “alla politica non può essere consentito di avere un impatto sulla giustizia”.

Donald Trump fa causa al governo

E i legali dell’ex presidente Usa hanno promosso un’azione legale contro il governo americano per chiedere la nomina di uno “special master”. A lui dovà toccare il compito di esaminare i documenti perquisiti dall’Fbi a Mar-a-Lago, perché? Perché se emergesse che non erano classificati verrebbe meno la giustezza dell’esercizio dell’azione penale contro Trump.

Intanti per lo stesso il blitz dell’Fbi è stato “illegale e incostituzionale”.

“Misure per riavere indietro i documenti”

E poi: “Stiamo assumendo le misure necessarie per avere indietro i documenti, che sarebbero stati consegnati senza lo spregevole raid. Non smetterò mai di battermi per gli americani“. Il tycoon spiega poi che la mozione al tribunale della Florida è stata depositata “per far valere i miei valori in merito al non necessario blitz”.

Poi la chiosa dello staff di avvocati: “Il governo da tempo tratta il presidente Donald Trump in modo ingiusto”.