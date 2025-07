Domani, 8 luglio, Donatella Rettore compirà 70 anni: “Mi sembra una cifra così esagerata (…) Più dell’età che passa mi fa girare le scatole la talassemia di cui soffro fin dalla nascita. Questa salute così precaria non mi ha mai aiutato, però ho sempre cercato di fregarmene”.

Donatella Rettore si racconta: “Fu un pandemonio”

La cantautrice ha parlato di sé a Il Corriere della Sera, come al solito senza filtri. Tra i suoi grandi successi “Kobra”, uscito nel 1980: “Chi l’avrebbe mai detto? Fu un pandemonio, anche a causa di una professoressa di lettere che scrisse che la mia canzone toglieva la purezza e l’ingenuità ai bambini. Il pezzo fu bloccato, prima messo sotto sequestro e poi autorizzato. Devo ringraziare quella professoressa, in realtà mi ha fatto un grandissimo favore (…) Sono sempre stata contestata, altro che lusingata o coccolata”. Ma non è sempre stato rose e fiori per l’artista, che ha anche affrontato momenti difficili: “Gli Anni 90 sono stati duri, ho sofferto. Quando va male ti senti l’ultimo della classe. Chi mi ha pugnalata alle spalle? Un mio produttore che mi ha fatto fare una scelta sbagliata per il suo tornaconto personale.

Donatella Rettore e la frecciatina su Giorgia

Ho passato lunghi periodi di depressione e di attacchi di panico. Il mal di vivere è una brutta cosa, ma in tanti mi hanno aiutato: non è vero che il mondo dello spettacolo è cattivo”. Poi arriva la frecciatina sulla sua collega, Giorgia, che a suo parere “è sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale”.