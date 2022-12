Nelle scorse ore a Bologna è avvenuto un tentato femminicidio da parte di un uomo marocchino di 31 anni, che ha aggredito la ex moglie con una coltellata.

Tutto è successo in via Rialto, dove si sono immediatamente recate le forze dell’ordine dopo la prima segnalazione. A quanto sembra, l’uomo (che si è subito dato la fuga dopo l’accaduto) ha colpito la ex (una donna italiana di 25 anni) con una coltellata al collo.

La vittima dell’aggressione è stata rapidamente trasportata al più vicino ospedale, in condizioni gravissime: nonostante la profonda ferita ricevuta, ad ogni modo, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita, nonostante sia stato necessario un ricovero nel reparto rianimazione.

Attualmente, la sua prognosi risulta essere riservata.

Il colpevole scappa, ma viene fermato

Non è servita a niente la fuga dell’uomo, che ha colpito l’ex mentre i suoi bambini erano presenti in casa (i due figli, a proposito, sono già stati affidati ai servizi sociali).

L’aggressore è scappato e durante la fuga ha fermato un’altra donna di passaggio, minacciandola con un coltello per impossessarsi della sua autovettura. Tuttavia, fuggendo, l‘uomo si è schiantato poco dopo con la stessa auto in Via de’ Carbonesi, per poi essere fermato nello stesso punto dalla polizia.