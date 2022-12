Bologna, si cosparge di alcol e si dà fuoco nella notte: muore 83enne

Una tragedia ha sconvolto la città di Bologna in queste ultime ore.

Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, un uomo di 83 anni è morto dopo essersi dato fuoco. Per l’anziano ogni sforzo per salvarlo è stato purtroppo vano. Con l’uomo viveva la moglie disabile. Non è chiaro cosa possa esserci stato dietro a questo folle gesto.

Bologna, morto un 83enne: la vicenda

Non sarebbero chiari i contorni della vicenda. Stando a quanto riporta il Resto del Carlino, il dramma si è consumato in Piazza dell’Unità nella zona di Bolognina.

L’uomo sarebbe uscito nel balcone intorno alle tre del mattino quando avrebbe preso in mano l’alcool, quindi si è cosparso di liquido infiammabile. Per la vittima le conseguenze sono state fatali. L’allarme è stato dato dalla moglie che in quei momenti si trovava a casa con il marito.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco così come i Carabinieri della stazione Navile.

Giunti anche gli operatori sanitari del 118. Salvare l’uomo non è stato però purtroppo possibile. Sempre a stando a quanto riporta la testata, anche la moglie dell’anziano ha ricevuto soccorsi, ma per la donna non ci sarebbero state gravi conseguenze. Sembrerebbe che l’anziano fosse da tempo in stato di depressione.