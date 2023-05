Il pubblico ministero l’ha chiamata in causa come imputata dopo le analisi di laboratorio: negli Usa una donna è stata accusata di aver avvelenato il marito con un cocktail a base di Fentanyl: voleva prendere, secondo l’accusa, 2 milioni di premio assicurativo che aveva stipulato senza dire nulla al coniuge. Una 33enne dello Utah aveva stipulato per il defunto una ricchissima assicurazione sulla vita. Lo aveva fatto di soppiatto, tanto che in un secondo momento, si legge negli atti del processo, l’uomo ha appreso delle decisioni finanziarie segrete di sua moglie nel settembre 2020 e ha incontrato un avvocato divorzista e un pianificatore immobiliare

Donna accusata di aver avvelenato il marito

I media spiegano che l’imputata è autrice di un libro per bambini e secondo gli atti citati da The Associated Press, i pubblici ministeri hanno affermato che la donna, Kouri Richins ha acquistato e contratto, senza dire nulla al coniuge, quattro polizze assicurative sulla vita. Lo avrebbe fatto per conto di suo marito, Eric Richins, ma senza che lo stesso sapesse nulla. Insomma, un gesto molto comune nelle coppie ma di cui si dà menzione, ma per la procura la donna voleva intascare il premio e quindi avrebbe taciuto.

Il precedente tentativo in Grecia

E la 33enne avrebbe compiuto quell’operazione a sua insaputa dal 2015 al 2017. E il benefit finale che l’imputata ovviamente non ha avuto? Due milioni di dollari. Kouri è accusata dalla polizia di aver avvelenato il marito a marzo 2022 aggiungendo a un cocktail Moscow mule una dose letale di Fentanyl. Ci sarebbe un precedente con Kouri Richins che aveva già tentato di avvelenare Eric. Era accaduto durante una vacanza in Grecia. In quelle circostanze Erica aveva mangiato un innocente panino e poco dopo si era sentito male il giorno di San Valentino.