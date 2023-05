Non è propriamente una rivoluzione ma un “colpo grosso” in punto di economia reale: dagli USA arriva la notizia per cui ChatGtp arriva sui cellulari IPhone e parte la concorrenza diretta a Google. Da questo punto di vista lo scenario è delineato abbastanza bene: di fatto l’applicazione di intelligenza artificiale e Apple creano un binomio che sul mercato peserà moltissimo.

ChatGtp per Iphone, concorrenza a Google

Dai media si apprende infatti dell’ultima novità nel mondo dell’intelligenza artificiale. Quale? Sarebbe quella che ChatGPT, la celebre piattaforma sviluppata da OpenAI, è ora disponibile sull’App Store di Apple. E da quanto si apprende la sua versione come app “promette di offrire agli utenti informazioni precise senza dover passare attraverso una serie di annunci o risultati multipli“.

“Addio pubblicità invadenti”

Ma c’è di più e va chiarito: quel binomio in arrivo garantisce anche un’esperienza “senza pubblicità invadenti”. Addio popup insomma. La società ha sottolineato questo particolare aspetto in un comunicato. Lo scopo era chiaro: lanciare una frecciata a Google. Attenzione perché non sarà solo Apple ed i sistemi Ios a beneficiare dell’accoppiata. L’azienda ha anche promesso che sarà presto disponibile anche sui dispositivi Android. La nuova app offrirà inoltre “consigli di cucina, suggerimenti per i viaggi e persino assistenza nella creazione di messaggi personalizzati e ‘sentiti’”.