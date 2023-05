Donna dispersa in Australia: sopravvissuta bevendo vino e mangiando dolci

La 48enne è stata ritrovata a distanza di 60 chilometri dal centro abitato più vicino nella zona. Lillian Ip era con la sua auto nella foresta.

48enne persa in Australia

La donna era partita la scorsa domenica per una breve gita con la sua auto. Lillian era diretta nei boschi dello Stato di Victoria. La 48enne era andata in un’area che non conosceva e si è trovata in un vicolo cieco.

L’auto, inoltre, si è impantanata nel fango lontano da centri abitati. Nella zona non c’era campo per poter chiamare soccorsi con il cellulare. La donna, dopo vari tentativi di portare fuori l’auto si è dovuta arrendere.

Sopravvissuta bevendo vino

Nonostante Lillian fosse astemia ha capito che l’unico modo per sopravvivere era rifocillarsi con le uniche cose che aveva in macchina: una bottiglia di vino e dei dolci. La donna aveva quella bottiglia perché avrebbe dovuto regalarla a sua madre.

In questo modo la 48enne è riuscita a vivere per 5 giorni e 5 notti nutrendosi di quel poco che aveva.

Trovata a 60 chilometri dalla città più vicina

Lillian era ormai convinta che avrebbe passato in quella foresta gli ultimi attimi della sua vita. La donna aveva anche scritto una lettera ai suoi familiari in cui aveva scritto di volergli bene.

Fortunatamente i soccorritori hanno trovato l’escursionista a 60 chilometri dal centro abitato più vicino.

La donna non poteva camminare a causa dei suoi problemi di salute, ha spiegato la polizia, ed è dovuta restare in auto.

Lillian è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie e in seguito è tornata a casa a Melbourne.

