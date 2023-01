Dopo ore di ricerche è stata trovata morta la donna di 66 anni scomparsa a Trezzo d’Adda.

Il suo corpo senza vita è stato trovato nel fiume Adda.

Donna scomparsa: trovata morta nel fiume Adda

Una donna di 66 anni er ascomparsa da Trezzo d’Adda, alle porte di Milano. Ci sono volute ore intere di ricerche, prima di riuscire a trovarla, anche se purtroppo era deceduta. Il corpo senza vita della donna è stato trovato dai vigili del fuoco nel fiume Adda, nella mattinata di oggi, mercoledì 18 gennaio.

Per il momento sono ancora sconosciute le cause della morte.

Donna scomparsa: le ricerche

Dall’una e mezza sul posto erano intervenute ben sette squadre di vigili del fuoco. Le ricerche sono iniziate fin da subito e si erano concentrate in modo particolare lungo il fiume Adda. Per il momento il motivo del decesso è del tutto sconosciuto e la dinamica di quanto accaduto è in fase di accertamento. Molto probabilmente verrà disposta l’autopsia per riuscire a capire meglio cosa sia accaduto alla donna e quali siano le cause della morte.

Al momento nessuna pista investigativa è esclusa.