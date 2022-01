Donna spinta sui binari della metro mentre il treno sta arrivando: diffuso il video

Momenti di paura in una stazione della metro di Bruxelles, in Belgio: una donna è stata spinta poco prima dell'arrivo del treno, che si è fermato in tempo.

Momenti di paura in una stazione della metro di Bruxelles, in Belgio: un uomo ha spinta una donna poco prima dell’arrivo del treno, che però ha frenato in tempo.

Donna spinta sui binari della metro in Belgio

È successo tutto durante la sera di venerdì 14 gennaio, nella stazione della metro Rogier di Bruxelles, capitale del Belgio.

Si tratta di una delle fermate più affollate della metro belga, e durante quella serata è accaduto l’impensabile. Un uomo ha spinto – apparentemente senza motivo – una donna sui binari mentre il treno arrivava in corsa.

Donna spinta sui binari della metro: il video

I tragici attimi sono stati documentati dalle videocamere di sorveglianza della fermata della metro. Dal filmato si vede chiaramente che l’uomo arriva con foga alle spalle della donna, prendendola di sorpresa, e scaraventandola sui binari della metro proprio qualche istante prima che arrivasse il treno.

Fortunatamente, il macchinista a bordo del treno ha avuto la prontezza di attuare una frenata di emergenza che ha letteralmente salvato la vita della donna.

Donna spinta sui binari della metro: le conseguenze

Come anticipato, fortunatamente la donna è rimasta fisicamente illesa, anche se versa in uno stato di shock emotivo. La polizia ha attuato i rilevamenti del filmato e ha individuato il colpevole, che però è ancora a piede libero.

Non è noto se i due coinvolti nell’accaduto si conoscessero.