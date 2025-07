Una giovane donna di 25 anni ha denunciato di essere stata stuprata da due uomini in una tenda sulla spiaggia di Genova, dopo una serata trascorsa in un locale della zona. Le indagini della polizia sono in corso per identificare i presunti aggressori.

Donna stuprata in tenda sulla spiaggia di Genova

Una ragazza di 25 anni si è rivolta al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova raccontando di essere stata vittima di uno stupro da parte di due uomini. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la violenza sarebbe avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 giugno su una spiaggia cittadina, dove i due l’avrebbero convinta a seguirli all’uscita di un locale, attirandola all’interno di una tenda.

La giovane ha riferito di essere stata obbligata a bere alcolici, poi aggredita, bloccata fisicamente e abusata sessualmente da entrambi. Solo quando i presunti aggressori si sono addormentati, la vittima è riuscita a scappare e mettersi in salvo.

Donna stuprata in tenda sulla spiaggia di Genova: la polizia cerca due uomini

Quasi una settimana dopo, la 25enne si è presentata in ospedale con evidenti segni di trauma fisico: lividi e graffi su braccia e corpo. Gli agenti della polizia, allertati dai sanitari, hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di identificare i due sospetti.