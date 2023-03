Tragico incidente tra le stazioni di Desenzano del Garda e Lonato: una donna di 50 anni è stata travolta e uccisa da un treno alta velocità.

Donna travolta e uccisa da un treno alta velocità

Una donna di 50 anni è stata travolta da un treno Italo AV ed è morta: l’incidente si è verificato sulla linea Milano-Venezia, tra le stazioni di Desenzano del Garda e Lonato.

I paramedici del 118 sono subito intervenuti, allertati dal codice rosso. I vigili del fuoco, invece, hanno estratto la vittima dai binari: per la donna, di cui al momento non si conosce l’identità, però non c’era più nulla da fare.

Gli agenti della polizia ferroviaria hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Tra le ipotesi c’è quella che possa essersi trattato di un gesto estremo. Non si esclude però la possibilità di un incidente.

I disagi causati alla circolazione

Per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza, intanto, è stata bloccata la circolazione dei treni sulla linea Milano-Venezia e in particolare tra le fermate di Desenzano e Lonato.

L’incidente è avvenuto intorno alle 09:40 di questa mattina – giovedì 16 marzo – e ha causato ritardi per oltre due ore per i treni ad Alta Velocità. Alcuni di questi, che arrivano da Venezia e sono diretti verso il Centro Italia, hanno deviato verso Bologna e non si fermeranno a Brescia.