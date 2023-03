Sondrio, incidente a Berbenno: due giovani investiti da un treno

Avrebbero scavalcato il muretto senza usare il sottopassaggio quando un convoglio che in quel momento stava transitando ha travolto due giovani di 15 e 17 anni. Questo è ciò che è successo alla stazione di Berbenno, in provincia di Sondrio dove i due ragazzi hanno perso la vita. Purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare. Intervenuti sul luogo della tragedia i Carabinieri insieme al magistrato designato.

Berbenno, incidente alla stazione ferroviaria: treno in transito travolge due giovani

Non sarebbe ancora chiara la dinamica della vicenda. Stando a quanto emerge da prime informazioni le due vittime si trovavano insieme ad una comitiva di amici e si stavano dirigendo a Sondrio. L’impatto con il treno per i due, che avevano scavalcato il muretto che dà sulla statale 38 è stato fatale. Si segnalano anche disagi alla viabilità. A seguito dell’incidente, è stata interrotta la circolazione sul tratto ferroviario interessato. Nel percorso tra Morbegno e Sondrio – si legge da Sky Tg 24 – sono stati messi a disposizione dei bus sostitutivi.

Procura di Sondrio sequestra il treno

Nel frattempo il treno – così come disposto dalla Procura di Sondrio – è stato sequestrato. Tra gli elementi che sono oggetto di accertamento c’è anche la velocità con la quale stava procedendo il treno regionale. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, ha commentato così la vicenda su Instagram: “Due vite ancora da vivere spente così, che tragedia. Una preghiera per loro, le più profonde condoglianze alle loro famiglie”.