Muore investito dal treno: l'incidente ferroviario nei pressi di Arezzo

Un uomo è morto investito da un treno sui binari della stazione di Montevarchi, in provincia di Arezzo.

L’episodio è accaduto intorno alle 6 di lunedì 9 gennaio, proprio nel momento in cui numerosi pendolari che si spostano tra Arezzo, il Valdarno e Firenze erano pronti a partire per raggiungere il posto di lavoro. La tragedia ha fatto sì che il traffico ferroviario andasse in tilt per circa tre ore e mezzo. Ora la situazione sembra essere tornata regolare e il traffico è stato riaperto intorno alle 9:20.

Da chiarire se si è trattato di un incidente oppure di un gesto volontario.

Arezzo, morto investito dal treno: traffico bloccato

Ad avvertire del traffico bloccato a causa dell’investimento è stata la stessa Trenitalia. L’uomo ha perso la vita sul binario 1 della stazione di Montevarchi. É stato chiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine per gli opportuni accertamenti sul caso.

L’intervento di carabinieri e 118

Come informa Arezzonotizie.it sul luogo della tragedia sono giunti anche i mezzi del 118 della Asl Sud Est con l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Presenti sul posto anche i Carabinieri del Valdarno per i rilievi di legge. Dopo gli accertamenti da parte dell’autorià giudiziaria, la circolazione ferroviaria è tornata regolare.