Donna trovata morta in un parco a Reggio Emilia, ipotesi omicidio: fermato un uomo

Una donna di 34 anni è stata trovata morta in un parco a Reggio Emilia dopo essere stata sgozzata: le autorità hanno fermato un uomo.

Giallo a Reggio Emilia, dove nella mattinata di sabato 20 novembre 2021 una donna è stata trovata morta nel parco in fondo a via Adelina Patti, una laterale di via Terrachini. Secondo quanto emerso sarebbe stata uccisa a coltellate e i Carabinieri hanno già fermato un uomo.

Donna trovata morta a Reggio Emilia

Il tragico rinvenimento è avvenuto intorno alle 9 ad opera di una passante che, sentendo insistentemente vibrare un telefonino e non capendo da dove venisse il rumore, ha visto il corpo della donna accanto alla recinzione del parco Polveriera e ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri di Reggio Emilia, il sostituto procuratore Maria Rita Pantani e il personale del 118 che non ha potuto far altro che accertare il decesso.

Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe una 34enne di origini sudamericane. Le autorità hanno trovato il suo cadavere a pancia in giù, con le gambe incrociate e con ferite compatibili con quelle provocate da un coltello.

Donna trovata morta a Reggio Emilia: ipotesi omicidio

Per questo gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di un omicidio, non si sa ancora se commesso in quel luogo o in un altro.

Le indagini sono ancora in corso e le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze di chi abita in zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.