Donna uccisa a coltellate in casa a Cologno Monzese

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni ed il magistrato di Monza al lavoro sul caso della donna uccisa a coltellate in casa a Cologno

Una donna di 61 anni di origine spagnola è stata uccisa a coltellate in casa a Cologno Monzese: la vittima sarebbe stata trovata riversa sul letto in casa priva di vita e con numerosissimi fendenti allo sterno e all’addome. La chiamata di allarme ai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni è arrivata intorno alle 4.30 del mattino di oggi, 22 marzo.

A chiamare i militari sarebbero stati i vicini, allarmati da urla terribili che hanno squarciato la calma delle ore notturne.

Donna uccisa a coltellate in casa

Una volta arrivati in quel condominio di via Bergamo, i militari sono entrati ed hanno fatto la terribile scoperta del femminicidio. In casa in quel momento pare fossero presenti i tre figli della vittima: un 28enne e due gemelle di 24 anni. Allo stato non ci sono informazioni circa la presenza, nella vita della 61enne o nelle circostanze specifiche del delitto, di un marito-compagno o di terze persone.

Sul posto scientifica e magistrato

Sul posto, mentre i militari del primo intervento interrogavano i presenti in casa, sono intervenuti anche i militari della Scientifica del Nucleo Investigativo di Milano, il medico legale ed il magistrato di turno della Procura della repubblica presso il Tribunale di Monza. In queste ore è in corso la ricostruzione della dinamica degli eventi e non si escludono fermi entro la metà della mattinata.