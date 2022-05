Dopo 2 anni di stop boom di presenze per la Notte dei musei

Roma, 16 mag. (askanews) – Boom di presenze a Roma e in tutta Italia per “La notte dei musei”, l’appuntamento con la cultura by night, ritornato dopo due anni di stop forzato per la pandemia.

Un grande successo di pubblico per la Notte dei Musei 2022 con musica, arte, cultura che nella notte tra sabato e domanica hanno affascinato migliaia persone con tanti eventi dal vivo nelle diverse città che hanno aderito all’iniziativa.

A Roma grande successo per la visita a Palazzo Madama sede del Senato della Repubblica.