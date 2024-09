Dopo circa mezzo secolo, il caso Mazzotti sarà finalmente processato in Assise a Como.

Il processo per il rapimento e l'uccisione di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1975, è iniziato oggi a Como. I sospettati sono Giuseppe Calabrò e Antonio Talia, presenti in aula, insieme a Giuseppe Morabito e Demetrio Latella, non presenti. Mazzotti fu rapita e uccisa, e il suo corpo venne ritrovato dopo un mese. Nel processo, partecipa come parte civile il fratello di Cristina, Vittorio Mazzotti.