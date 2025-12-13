Due morti improvvise ed inattese che hanno sconvolto le comunità e tolto al mondo due vite appena cominciate.

Brescia e la sua provincia si tingono di nero per due morti a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Entrambe le persone decedute sono piccoli bambini, i casi hanno sconvolto le comunità oltre che naturalmente le famiglie che certamente non si aspettavano di vedere le vite dei piccoli tolte così prematuramente.

Neonato deceduto al Civili di Brescia

Il neonato è morto all’ospedale Civili di Brescia dopo essere stato trasferito d’urgenza da Esine, paesino della Valcamonica dove è stato messo al mondo.

Come riporta Leggo.it tramite Brescia Oggi vi è stato un trasferimento d’urgenza dal piccolo paese sino all’ospedale del capoluogo con l’obiettivo di riuscire a salvargli la vita ma purtroppo non è stato possibile.

Morto bimbo di 2 anni davanti ai genitori

Il secondo bambino, si chiamava Tommaso ed abitava ad Angone assieme alla sua famiglia.

Come riportato da Leggo.it tramite Brescia Oggi il piccolo ha accusato un malore davanti ai genitori e per lui non vi è stato nulla da fare nonostante avessero chiamato tempestivamente i soccorsi.

Il bimbo è arrivato in Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ma poco dopo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il funerale sarà celebrato domenica 14 dicembre alle 14:30 nella chiesa di Boario in provincia di Brescia.