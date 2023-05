Doppio incidente in A1: due feriti e traffico bloccato verso Nord

Nella giornata di oggi, venerdì 12 maggio 2023, si sono verificati due incidente sull’autostrada A1, a pochi chilometri di distanza. Il bilancio è di due feriti.

Incidente A1: scontro tra auto e furgone

Poco prima delle ore 11 sulla A1, nel tratto vicino al casello di Modena Sud, si è verificato un incidente all’interno di un’area cantiere di lavori di riqualifica dello spartitraffico centrale, correttamente installato e segnalato. Lo scontro ha coinvolto un furgone e un’auto ed è avvenuto in corsia Nord, in direzione Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale, ma anche il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave. Il traffico è andato in tilt, con 6 km di coda in direzione Milano.

Secondo incidente: tamponamento tra auto e camion

Solo un’ora più tardi si è verificato un secondo incidente, a pochi chilometri di distanza dal primo, in prossimità del casello di Modena Nord. Si è trattato di un tamponamento fra un’auto e un camion nella prima corsia di marcia. Anche in questo caso ci sarebbe un ferito, che è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118.