Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto a Portogruaro. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo e ha perso la vita in ospedale.

Incidente a Portogruaro: perde la vita un giovane di 18 anni

Un giovane di 18 anni è morto a causa delle ferite riportate in un terribile incidente avvenuto a Portogruaro, che ha coinvolto più veicoli. Il ragazzo, rimasto incastrato tra le lamiere all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e portato d’urgenza all’ospedale, in gravi condizioni. Il 18enne è stato poi trasferito all’Angelo di Mestre per essere sottoposto ad un intervento, ma è arrivato in arresto cardiaco e i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili.

La dinamica dell’incidente

Il tragico incidente sarebbe avvenuto a causa della perdita di aderenza sull’asfalto di uno dei veicoli coinvolti, a causa della pioggia battente. Altre due persone sono state ferite e soccorse dal Suem. I carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente. Un giornata difficile sulle strade, quella di mercoledì 10 maggio, a causa delle tante piogge riversate su diverse regioni. Si sono verificati diversi incidenti.