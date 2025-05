Doppio lutto nel mondo dello sport, morti l’ex calciatore dell’Atalanta Oliviero Garlini e il giocatore di rugby Josaia Raisque.

Sport in lutto: morto Oliviero Garlini

Oliviero Garlini, ex calciatore dell’Atalanta, è morto all’età di 68 anni. Originario di Stezzano, Oliviero ha militato nella Dea nella storica stagione 1987/1988.

Nella sua lunga carriera ha militato anche nel Como, nella Lazio e nell‘Inter. Oliviero Garlini è morto a seguito di una lunga malattia.

Sport in lutto: morto Josaia Raisuqe

Josaia Raisuqe è morto a soli 30 anni in un incidente stradale. Josaia era un giocatore di rugby, militava nel Castres Olympique. La tragedia questa mattina nei pressi di un passaggio a livello, mentre si stava recando al campo per gli allenamenti. Ecco la nota della squadra: “Il Castres Olympique è in lutto. E’ con il cuore pesante che abbiamo appreso della morte, questa mattina in un incidente stradale, del nostro giocatore Josaia Raisuqe. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze e i nostri più sentiti pensieri alla sua famiglia e ai suoi cari.”