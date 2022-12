Doria eroga bonus di 600 euro ai dipendenti per il carovita

Iniziativa di welfare aziendale de La Doria contro il carovita: entro Natale, bonus di 600 euro ai dipendenti come supporto alle spese maggiorate di questo periodo.

Il bonus fa parte di una serie di iniziative

Il Gruppo La Doria – leader nella produzione di derivati di legumi, pomodoro, succhi di frutta e sughi a marchio della Grande Distribuzione – ha deciso di erogare il contributo economico di 600 euro netti per «un supporto concreto dal punto di vista economico, ma anche un riconoscimento ai propri dipendenti per gli sforzi compiuti quotidianamente per il conseguimento degli obiettivi aziendali», si legge in una nota dell’azienda.

Fa parte della serie di iniziative l’introduzione, dallo scorso ottobre, dello smart working, pensato per incrementare la flessibilità lavorativa e garantire un giusto equilibrio di life-balance.

A cuore il benessere dei dipendenti

Parla l’Ad Antonio Ferraioli: «Per il Gruppo Doria il benessere dei propri dipendenti è un pilastro fondamentale, lo è sempre stato e lo è a maggior ragione in un periodo di grandi difficoltà sia per il mondo delle imprese sia per tutti i cittadini.

Per questa ragione abbiamo pensato a un’iniziativa tangibile e concreta, in grado di trasmettere un chiaro messaggio di vicinanza e supporto a tutti i collaboratori a pochi giorni dalle festività natalizie».