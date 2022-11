Vittoria è nata nello stesso giorno in cui mamma Benedetta è diventata dottoressa. Doppio traguardo per la 24enne.

Nello stesso giorno diventa prima dottoressa e poi mamma.

Questa bella storia viene da Perugia ed ha come portagonista una ragazza di un comune in provincia di Arezzo.

Dottoressa e mamma nello stesso giorno: discute la tesi con le doglie, poi va a partorire

La 24enne Benedetta Santoro era incinta e non mancava troppo al suo parto. La piccola Vittoria, questo il nome dato alla neonata, non ha però voluto aspettare. Nel giorno della laurea della mamma ha deciso di venire al mondo.

Mentre Benedetta era all’università ha iniziato ad avere i dolori preparto e i professori, compresa la situazione, le hanno dato precedenza. La decisione di tutta l’aula è stata unanime: Bendetta.deve fare in fretta. Dopo aver discusso la tesi ed essere stata proclamata dottoressa in Scienze del Servizio Sociale, Benedetta è corsa in ospedale.

Il parto e la gioia di Pieve Santo Stefano

Si dice che laurearsi e avere un figlio siano due dei giorni più della propria vita.

Immagiate avere entrambe le emozioni concentrate in un unico giorno. Così è stato per Benedetta Santoro che ha festeggiato doppiamente con il fidanzato Davide Ceccherini. La coppia è di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Il sindaco del comune ha annunciato con gioia la nascita della piccola Vittoria.