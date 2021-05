Draghi, aperto dossier sui migranti: si tratterebbe di una prima analisi della situazione

Nella mattinata di martedì 11 maggio 2021, si è tenuta una riunione inerenti al dossier sui migranti aperto da Mario Draghi.

Alla luce dell’elevato numero degli sbarchi arrivati sulle coste siciliane negli ultimi giorni, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto il dossier sui migranti nel corso di una riunione che si è tenuta nella mattinata di martedì 11 maggio 2021.

Stando a quanto riporta Adnkronos si sarebbe trattato di un breve incontro volto ad effettuare una prima analisi della situazione. Alla riunione hanno preso parte il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Draghi dossier migranti – Lamorgese: “Urge Meccanismo ricollocamento UE”

A seguito del colloquio telefefonico tra il Ministro dell’Interno Lamorgese e il commissario per gli Affari interni Ylva Johansson, è stato messo in evidenza come sia urgente un meccanismo “temporaneo di solidarietà tra gli Stati membri dell’Ue, intenzionati ad aderire, e finalizzato al ricollocamento dei migranti salvati in operazioni di ricerca e soccorso in mare” in vista dell’estate 2021.

Draghi dossier migranti – Salvini: “Porteremo modelli degli altri Paesi”

Nel frattempo il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere a seguito di un incontro con i giornalisti, quali saranno i temi che avrebbe portato all’attenzione del Presidente del Consiglio Mario Draghi: “Noi a Draghi porteremo i modelli degli altri paesi europei. Siccome giustamente si parla di un governo europeista e di quello che ci chiede l’Europa, chiederemo che l’Italia si comporti come si comporta la Spagna, la Grecia e la Francia.

In nessun altro Paese ci sono i numeri, le dimensioni e i problemi che abbiamo in Italia”.

Salvini ha poi proseguito dichiarando come venerdì 14 maggio si recherà a Catania per rispondere ad azioni che difende e delle quali va fiero: “I numeri dicono che sono arrivati ieri, in una domenica di maggio, il doppio dei clandestini che sbarcarono in tutto il mese di maggio quando ero ministro. Con in più che c’è il Covid. Sicuramente così non si può andare avanti. Volere è potere. Io venerdì sono a Catania in un’aula di tribunale per rispondere di quello che ho fatto e ne vado fiero”

Draghi dossier migranti – Giorgia Meloni: “Questo è il risultato dei confini spalancati”

Parole non meno dure anche da parte della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che su Facebook ha denunciato la gestione del tema immigrazione: “Questo è il risultato dei confini spalancati e della pessima gestione del tema immigrazione: hotspot stracolmi e persone ammassate su dei materassi in condizioni igienico-sanitarie precarie. Fermare l’immigrazione clandestina significa anche contrastare questo degrado. Basta sbarchi, l’Italia non è il campo profughi d’Europa”.