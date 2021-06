Draghi: farò mix vaccini, ma under 60 potranno scegliere richiamo

Milano, 18 giu. (askanews) – Se una persona che ha meno di 60 anni ha fatto la prima dose di Astrazeneca e gli viene proposto come stabilito l’eterologa, ma se questa persona non vuole farsi quel vaccino è libera di fare la seconda dose di Astrazeneca purché abbia un parere del medico e consenso informato, la cosa peggiore in quei casi è non farsi nessuna seconda dose”.

“L’eterologa funziona: io stesso

martedì sono prenotato per fare l’eterologa.

Io ho più di 70

anni – ha spiegato il premier – Nella prima dose ho fatto Atrazeneca, ho avuto una risposta

di anticorpi bassa e mi si consiglia di fare l’eterologa.

Funziona, ancor di più per chi ha meno di 60 anni”.