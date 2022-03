Il fratello del Premier Draghi è stato ricoverato in codice rosso dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale: per lui una prognosi di 20 giorni.

Marcello Draghi, fratello del capo del governo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto in cui ha riportato ferite da codice rosso: trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I, i medici lo hanno ricoverato e gli hanno dato una prognosi di venti giorni.

Incidente per il fratello del Premier Draghi

I fatti si sono verificati intorno alle 23 di domenica 13 marzo 2022 presso il quartiere Flaminio. Secondo quanto ricostruito, Marcello stava viaggiando a bordo della sua moto lungo viale Tiziano quando all’improvviso, all’altezza di piazzale Manila, si è scontrato con un’auto. Sbalzato a terra a causa dell’impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto dopo l’allarme.

Costoro lo hanno medicato sul posto per poi trasferirlo in codice rosso dove i medici lo hanno sottoposto alla TAC e a diversi altri esami.

All’uomo, 69 anni, è stata diagnosticata una frattura alla gamba e gli è stata data una prognosi di venti giorni.

Incidente per il fratello del Premier Draghi: indagini in corso

Mentre avevano luogo i soccorsi, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale del II gruppo Parioli che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.