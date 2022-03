Terribile incidente frontale sull'Ardeatina. Due auto si sono scontrate, con un bilancio di un morto e quattro feriti, tra cui un bambino.

Incidente sull’Ardeatina: un morto e quattro feriti gravi, tra cui un bambino

Nella serata di ieri, 13 marzo, in via Ardeatina a Roma, è avvenuto un terribile incidente frontale. Il bilancio è di un morto e quattro feriti gravi, tra cui un bambino di cinque anni. I feriti sono stati trasportati in ospedale con l’ambulanza. La vittima è un uomo di 52 anni di nazionalità argentina. A rimanere coinvolte nello scontro frontale sono state due auto, che si sono scontrate all’altezza del chilometro 16.400, in direzione Pomezia.

Per estrarre i conducenti e passeggeri dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivata la squadra 11/A del distaccamento Eur. I pompieri hanno svolto le operazioni, liberando le persone dalle auto.

La dinamica è ancora da chiarire

Per il conducente della Ford Fiesta purtroppo non c’è stato nulla da fare. A seguito dell’impatto è finito contro un muro. I quattro feriti, conducente e passeggeri dell’Alfa Romeo, sono stati trasportati in ospedale.

Il conducente, di 49 anni, è stato trasferito in codice arancione al Sant’Eugenio. La passeggera, di 51 anni, in codice rosso al San Giovanni, un 28enne in codice rosso al San Camillo e il bambino di 5 anni in codice arancione al Bambino Gesù. Sul luogo sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica, che per il momento non è chiara.