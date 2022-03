Incidente stradale a Padova: la vittima è il 45enne Daniele Baratin

Un drammatico incidente stradale si è consumato a Casalserugo, in provincia di Padova, sabato 12 marzo 2022: la vittima è il 45enne Daniele Baratin.

Un incidente mortale si è consumato a Casalserugo, in provincia di Padova, nel pomeriggio di sabato 12 marzo 2022. La vittima del sinistro stradale è il 45enne Daniele Baratin. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda.

Incidente stradale a Padova: Daniele Baratin perde la vita a soli 45 anni

Erano da poco trascorse le ore 18:00 di sabato 12 marzo 2022, quando in via Gramsci, a Casalserugo, comune in provincia di Padova, si è verificato un gravissimo incidente stradale, che ha spezzato la vita di un uomo di 45 anni, Daniele Baratin.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, che nel tardo pomeriggio di sabato 12 marzo 2022 ha spezzato la vita di Daniele Baratin.

Gli agenti della Polizia Municipale di Albignasego i,ntervenuti sul luogo dell’incidente, hanno effettuato i rilievi di rito e adesso indagano sulla causa che ha innescato il sinistro.

Dalle prime informazioni trapelate sulla vicenda, sembra che Baratin sia uscito di strada con la sua Vespa, ma non è ancora chiaro se lo abbia fatto autonomamento o se vi sia stato nel sinistro il coinvolgimento di un secondo mezzo, per questo motivo gli investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi.

L’intervento dei soccorritori e i vani tentativi di riportare in vita Baratin

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti anche gli operatori del Suem 118, che hanno cercato in tutti i modi di rianimare Daniele Baratin, ma purtroppo ogni tentativo è stato inutile, l’uomo è morto sul colpo a causa del violento impatto e di fatto i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Daniele era un artigiano parquettista, che abitava a pochi metri da dove si è verificato l’incidente che gli ha spezzato la vita a soli 45 anni.