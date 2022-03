Terribile incidente sull'autostrada A14, dove un autobus con 50 ucraini a bordo si è ribaltato. Una ragazza ha perso la vita nello schianto.

Terribile incidente sull’autostrada A14, dove un autobus con 50 ucraini a bordo si è ribaltato. Una ragazza ha perso la vita nello schianto. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Incidente sull’autostrada A14, bus con 50 ucraini si ribalta: morta una ragazza

Terribile incidente al chilometro 101 dell’autostrada A14, corsia Sud, all’altezza di Forlì. Un autobus con a bordo cinquanta persone, tutte di nazionalità ucraina, si è ribaltato per cause ancora da accertare. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e il bilancio al momento è di una ragazza morta e di alcuni feriti.

Incidente sull’autostrada A14: una ragazza morta e diversi feriti

Secondo le prime informazioni, la vittima dell’incidente sarebbe una ragazza rimasta sotto il pullman e cui il corpo sarebbe ancora da recuperare. Gli altri sono stati tutti estratti dal mezzo e tra di loro ci sarebbero diversi feriti. I pullman di ucraini diretti verso sud erano due, uno dei quali sarebbe finito da solo fuori strada.