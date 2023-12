L’obiettivo appare chiaro: fermare l’ascesa sempre più evidente dei sovranisti in Europa. Soprattutto a questo servirebbe posizionare una figura come Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea: l’ultima idea del numero uno francese Emmanuel Macron e già discussa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Draghi presidente della Commissione europea: l’indiscrezione

L’indiscrezione arriva da ‘La Repubblica’ e avrebbe del clamoroso. Mario Draghi al posto di Ursula von der Leyen per la carica – importantissima – di presidente della Commissione europea. Non più di una voce al momento e, anzi, l’ex primo ministro italiano aveva già negato in passato la sua volontà di sedersi su quella poltrona, ritenendosi non adatto al ruolo. Emmanuel Macron, secondo quanto spiega il quotidiano, sarebbe invece di idea opposta: chi meglio di Draghi per arginare la piega sovranista che sta prendendo l’Europa? Ma non solo: l’ex premier è considerato capace di affrontare i temi che oggi preoccupano l’Unione: dai rapporti con la Cina, ad un possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca, fino alla guerra in Ucraina. Il presidente francese si sarebbe già anche confidato con il cancelliere Olaf Scholz in merito a questa opportunità che nei prossimi mesi potrebbe divenire sempre più concreta.

Draghi presidente della Commissione europea: l’idea di Macron

L’uscita di scena di von der Leyen non sembra così vicina, ma, sempre secondo quanto sostiene ‘La Repubblica’ non è nemmeno impossibile. Per lei, infatti, sarebbe già pronto il ruolo di segretario generale della Nato. Se la scacchiera dovesse muoversi in questo modo, anche per Scholz sarebbe più semplice appoggiare la candidatura di Draghi al posto della connazionale. A quel punto si dovrebbe vedere cosa ne penserebbe il governo italiano.