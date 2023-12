Giorgia Meloni sull'uscita dalla Via della Seta: "Non ha dato i risultati att...

L’Italia è fuori dalla Via della Seta. Il portavoce del ministro degli Esteri cinese Wang Wenbin e la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni hanno commentato la notizia.

Le parole di Wang Wenbin

Afferma il portavoce del ministero degli Esteri cinese in merito alla decisione dell’Italia di lasciare la Belt and Road Initiative: “La Via della Seta è un’iniziativa di successo e la più grande piattaforma al mondo di cooperazione tra Paesi.”

Continua: “La Cina si oppone alla denigrazione e al sabotaggio dell’iniziativa”, così come al “confronto tra blocchi.”

Le parole di Giorgia Meloni

Interviene nella questione anche la Premier, dopo la visita ad Artigiano in Fiera a Milano: “Io penso che si debbano mantenere e migliorare rapporti di cooperazione commerciale ed economica con la Cina ma che lo strumento della Via della Seta non abbia dato i risultati che erano attesi.”

L’uscita dalla Via della Seta

L’Italia era stata il primo Paese del G7 a entrare a far parte dell’accordo con la Cina. E ora, dopo 4 anni, è il primo Paese a uscire. Sembra infatti che l’adesione al progetto non abbia generato investimenti né un balzo nel nostro export.