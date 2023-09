Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha chiesto a Mario Draghi, ex presidente del Consiglio italiano, di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea.

Draghi presenterà il rapporto al Parlamento Europeo

Ha aggiunto che l’Europa deve anche affrontare la crescente concorrenza da parte di Cina e Stati Uniti, e che deve investire in nuove tecnologie per rimanere competitiva.

Draghi, che è considerato uno dei più importanti economisti europei, ha accettato l’incarico. “Sono onorato di poter contribuire al futuro dell’Europa”, ha detto Draghi. “La competitività è essenziale per il benessere dei cittadini e per la crescita economica”.

Il rapporto di Draghi sarà presentato al Parlamento europeo entro la fine dell’anno.

Ursula Von der Leyen: “Rimaniamo competitivi”

Come riporta il sito di tg24.sky.it, le parole della presidente Von der Leyen: “Queste tre sfide arrivano in un momento in cui chiediamo anche all’industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi guardare più avanti e definire come rimanere competitivi mentre lo facciamo. Per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi di preparare un rapporto sull’argomento il futuro della competitività europea. Perche’ l’Europa farà “what ever it take” per mantenere il suo vantaggio competitivo”