Uno schianto terribile, un dramma stradale che ha provocato la morte di un ragazzo di soli 16 anni. É quanto accaduto nelle scorse ore a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove uno scooter con a bordo due giovani ha impattato, per ragioni ancora da chiarire, con un’auto guidata da una donna.

Il terribile sinistro è avvenuto nella tarda serata di sabato 27 settembre all’incrocio tra via Taverne e via San Golfo.

Morto 16enne in un grave incidente stradale: scooter si schianta contro auto

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti in sella al ciclomotore vi erano due ragazzi di 16 anni quando, per ragioni ancora da chiarire, lo scooter è andato a schiantarsi contro una Citroen C3 a bordo della quale c’era una sola persona, una donna residente nelle vicinanze. Si è trattato di un impatto estremamente violento a seguito del quale i due minorenni, amici da tempo e studenti al liceo di Teggiano, sono stati scagliati a terra.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 ma per il 16enne Nicola Spolzino la situazione è rapidamente peggiorata: portato in gravissime condizioni all’ospedale Curto di Polla è stato stabilizzato dai medici e trasferito in Rianimazione ma poco dopo è sopraggiunto il decesso a causa delle lesioni riportate nello schianto. L’amico, ugualmente in gravi condizioni, ha però risposto alle prime cure dei sanitari.

Il giovane è stato successivamente portato all’ospedale Ruggi di Salerno nel quale si trova ricoverato in condizioni stabili. La terza persona coinvolta nell’incidente, la donna alla guida dell’auto, ha riportato ferite lievi. I carabinieri che hanno effettuato i rilievi stanno indagando: si ritiene che i due giovani stessero raggiungendo altri coetanei per trascorrere insieme il sabato sera.