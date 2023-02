Dramma della solitudine a Parma: madre e figlio trovati morti in casa

La pensionata Rita Lucchi e il figlio 55enne Paolo Armani sono stati trovati morti in casa: si attende l'autopsia per capire le cause dei decessi

La madre 90enne Rita Lucchi e il figlio 55enne Paolo Armani sono stati ritrovati morti nella loro casa dai carabinieri nella giornata di mercoledì 15 febbraio.

Il dramma di una famiglia di Berceto, in località Piancavallo che viveva nella solitudine.

Piancavallo, mamma e figlio trovati morti in casa: disposta l’autopsia

Rita Lucchi e Paolo Armani vivevano in condizioni di assoluta ristrettezza economica e seguiti dagli assistenti sociali, in una casa isolata di Berceto. I due abitavano da soli e non avevano spesso compagnia: a trovarli morti sono stati alcuni parenti che si erano presentati nel loro rustico per una visita.

I parenti hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma i medici del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso di mamma e figlio.

Le cause del decesso

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che stanno lavorando sul caso per determinare le cause del decesso di Rita e Paolo. Il 55enne è stato ritrovato senza vita all’interno della casa, mentre la madre era in cortile.

L’autopsia che è stata disposta per entrambi i cadaveri chiarirà se si è trattato di un malore o di un incidente domestico.